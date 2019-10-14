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    У світі

    В Іспанії суд виніс вироки лідерам каталонських сепаратистів

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    В Іспанії суд виніс вироки лідерам каталонських сепаратистів
    Фото: facebook.com-Abogados-de-Cornell

    Колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін – 13 років

    Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за заколот та їх роль у референдумі про незалежність 2017 року», – йдеться у рішенні.

    Ще троє активістів були визнані винними у непокорі та оштрафовані.

    Зазначається, що колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін на 13 років за підбурювання до заколоту і неправомірне використання державних коштів.

    Усі 12 політиків і активістів відхилили звинувачення.

    Як зазначає видання, після оголошення вердикту суду прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію у Барселоні з плакатами, на яких було написано «вільні політичні в’язні».

    Нагадаємо, 29 вересня, у Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів.

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