В Іспанії суд виніс вироки лідерам каталонських сепаратистів
Колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін – 13 років
Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року.
Про це повідомляє ВВС.
«Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за заколот та їх роль у референдумі про незалежність 2017 року», – йдеться у рішенні.
Ще троє активістів були визнані винними у непокорі та оштрафовані.
Зазначається, що колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін на 13 років за підбурювання до заколоту і неправомірне використання державних коштів.
Усі 12 політиків і активістів відхилили звинувачення.
Як зазначає видання, після оголошення вердикту суду прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію у Барселоні з плакатами, на яких було написано «вільні політичні в’язні».
Нагадаємо, 29 вересня, у Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів.