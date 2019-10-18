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    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)

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    Акції протесту у Жироні, 18 жовтня - Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Акції протесту у Жироні, 18 жовтня

    Під час акції прихильників незалежності Каталонії проїхали з десяток тракторів, на яких майоріли прапори та були вивішені гасла

    В іспанському місті Жирона у п’ятницю, 18 жовтня, проходять масові протести прихильників незалежності Каталонії.

    Про це з місця події повідомляє «Главком».

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    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)
    Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)

    Декілька сотень протестувальників з прапорами Каталонії пройшли вулицями Жирони.

    Також проїхали з десяток тракторів, на яких майоріли прапори та були вивішені гасла учасників акції.

    Нагадаємо, в ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

    Громадянам України, які проживають в Іспанії, рекомендують утриматися від поїздок до Барселони найближчими днями.

    До слова, глава уряду Каталонії Кім Торра вважає, що необхідно провести новий референдум про незалежність регіону. 

    Як відомо, у понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь в референдумі про незалежність у 2017 році.

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