Масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони (фото, відео)



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Акції протесту у Жироні, 18 жовтня

Під час акції прихильників незалежності Каталонії проїхали з десяток тракторів, на яких майоріли прапори та були вивішені гасла

В іспанському місті Жирона у п’ятницю, 18 жовтня, проходять масові протести прихильників незалежності Каталонії.

Про це з місця події повідомляє «Главком».

Декілька сотень протестувальників з прапорами Каталонії пройшли вулицями Жирони.

Також проїхали з десяток тракторів, на яких майоріли прапори та були вивішені гасла учасників акції.

Нагадаємо, в ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

Громадянам України, які проживають в Іспанії, рекомендують утриматися від поїздок до Барселони найближчими днями.

До слова, глава уряду Каталонії Кім Торра вважає, що необхідно провести новий референдум про незалежність регіону.

Як відомо, у понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь в референдумі про незалежність у 2017 році.