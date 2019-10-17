Глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність



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Глава уряду Каталонії Кім Торра

Торра підкреслив, що суд йому не завадить «просувати ініціативи, які стосуються права Каталонії на самовизначення»

Глава уряду Каталонії Кім Торра вважає, що необхідно провести новий референдум про незалежність регіону. Відповідну заяву він зробив в четвер, виступаючи в парламенті Каталонії, пише УНН з посиланням на матеріал видання El Pais.

«Якщо через урни для голосування нас засудили до 100 років в’язниці, то відповідь очевидна: потрібно знову поставити урни для голосування про (питання) самовизначення», — заявив він. При цьому Торра підкреслив, що «суд не завадить лідеру Каталонії продовжувати просувати ініціативи, які стосуються її права на самовизначення».

«Навесні 2020 року (у ході) установчих дебатів буде можливість підтримати пропозиції, які послужать путівником для республіканської конституції, — стверджував Торра. — У ході моєї промови перед затвердженням (главою регіонального уряду) я говорив, що під час цього терміну повноважень буду рухатися... до конституції, і більшість членів парламенту мене підтримало». «Я буду виступати за те, щоб до кінця цього терміну повноважень знову було б реалізовано право на самовизначення», — запевнив він.

У середу Конституційний суд (КС) Іспанії попередив Торру про кримінальні наслідки у разі порушення судових постанов, пов’язаних з правом на самовизначення.

Різні акції протесту проходять в Каталонії з понеділка. Через сутички між протестувальниками та правоохоронцями постраждали вже близько 100 чоловік. У четвер вранці маніфестанти вже перекрили деякі дороги і залізничні колії.

Мітинги почалися після того, як Верховний суд Іспанії виніс в понеділок вердикт щодо каталонських політиків, які причетні до організації референдуму про незалежність, їх засудили до термінів до 13 років в’язниці. Деякі були визнані винними в підбурюванні до заколоту і розтраті. Максимальний термін отримав екс-заступник голови уряду автономної області Оріол Жункерас.

Зазначимо, що українців застерегли від поїздок до Барселони через масові заворушення. Адже у Барселоні протестувальники зводять барикади та влаштували підпали. Напередодні активісти заблокували траси і залізницю.