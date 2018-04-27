Лідер Південної Кореї запропонував запустити потяг до КНДР

Сторони вперше домовилися продовжити будівництво Транскорейської залізничної магістралі в 2000 році, проте в 2001 році КНДР вийшла з договору

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину об'єднати залізничні мережі двох країн. Про це повідомляє ABC News У ході переговорів Мун Чже Ін висловив бажання відвідати КНДР та її визначні пам'ятки, зокрема, гору Пакту на кордоні з Китаєм. У відповідь Кім Чен Ин поскаржився на незручність можливої поїздки



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Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін

Сторони вперше домовилися продовжити будівництво Транскорейської залізничної магістралі в 2000 році, проте в 2001 році КНДР вийшла з договору

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину об'єднати залізничні мережі двох країн.

Про це повідомляє ABC News

У ході переговорів Мун Чже Ін висловив бажання відвідати КНДР та її визначні пам'ятки, зокрема, гору Пакту на кордоні з Китаєм. У відповідь Кім Чен Ин поскаржився на незручність можливої поїздки через нерозвиненість транспортної системи Півночі. Крім того, він заявив, що під час зимової Олімпіади в Пхенчхані північнокорейська делегація високо оцінила систему швидкісних потягів у Південній Кореї.

На це Мун Чже Ін заявив, що жителі Півночі зможуть скористатися поїздами Півдня після поліпшення відносин між країнами, а також запропонував з'єднати залізничні мережі.

Відзначимо, сторони вперше домовилися продовжити будівництво Транскорейської залізничної магістралі в 2000 році, проте в 2001 році КНДР вийшла з договору, хоча Сеул заявляв про практичне завершення будівництва.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв більше не буде будити президента Південної Кореї Мун Чже Іна ракетними запусками, що північнокорейська сторона зазвичай проводила рано-вранці

Нагадаємо, що глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років.

Своєю чергою Кім Чен Ин заявив, що він прибув на територію Південної Кореї, щоб покласти край конфронтації між країнами.

Також відео з охороною Кім Чен Ина підірвало мережу. Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ.