Лідер угорської партії «Йоббік» пообіцяв Закарпаттю автономію



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Лідер партії «Йоббік» Томаш Шнайдер

Шнайдер заявив, що надання автономії від Києва було б «гарним рішенням» у довгостроковій перспективі

Лідер угорської праворадикальної партії «Йоббік» Томаш Шнайдер під час відвідувань з приватним візитом Берегівського району Закарпатської області заявив про підтримку «автономії регіону» від Києва». Про це повідомляє Mukachevo.net.

Шнайдер заявив, що у довгостроковій перспективі «було б гарним рішенням» якби Закарпаття змогло отримати автономію, щоб «вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва».

Також він наголосив на територіальній автономії Закарпаття, яка має передбачати економічну автономію, що це ніби зможе залишати у регіоні гроші, які можуть піти до Києва.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини розкритикував український закон про мову.

Зазначимо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який нещодавно ухвалила Верховна рада, містить рекомендації Венеціанської комісії щодо врахування інтересів національних меншин відповідно до міжнародних зобов’язань України.



Як відомо, Угорщина також незадоволена ухваленим законом про освіту і звинуватила Україну в недотриманні прав меншин та оголосила про блокаду європейських та євроатлантичних прагнень України.

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