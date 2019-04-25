Глава МЗС Угорщини розлютився через український закон про мову



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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто знову критикує українські закони

Сійярто сподівається, що Зеленський змінить ситуацію

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав неприйнятним ухвалений у четвер Верховною радою закон про мову.

Про це повідомляє портал Hirado.

Сійярто наголосив, що український закон нібито про мову порушує права угорської меншини і відображає бачення президента Петра Порошенка, який, за словами угорського міністра, просував анти угорську політику.

«Однак українські виборці переважною більшістю вибрали іншого президента, Володимира Зеленського, і покінчили з ерою Порошенка» - сказав Сійярто.

«Ми сподіваємося, що на основі взаємної поваги і бажання знайти рішення ми зможемо прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади, з новим, обраним переважною більшістю президентом», - заявив міністр.

За його словами, перші заяви обраного українського президента дають привід для надії.

«Наша мета повернути дружбу між Угорщиною і Україною , і результати останніх президентських виборів в Україні дають нам деяку надію», - сказав Петер Сійярто.

Зазначимо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який сьогодні ухвалила Верховна рада, містить рекомендації Венеціанської комісії щодо врахування інтересів національних меншин відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Як відомо, Угорщина також незадоволена ухваленим законом про освіту і звинуватила Україну в недотриманні прав меншин та оголосила про блокаду європейських та євроатлантичних прагнень України.

До слова, на сторінка новообраного президента Володимира Зеленського сьогодні, після того як Верховна Рада проголосувала за закон про мову, раптом українізувалася.

Також Зеленський пообіцяв згодом, після всьтупу на посаду, зробити «ретельний аналіз цього закону»

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Вже відомо, що постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня. Віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що у постанови «немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту»

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