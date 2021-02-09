Горе-мати: на Рівненщині жінка поклала новонароджену дитину в морозилку

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину

В Рівненській області породіллю підозрюють у вбивстві власної новонародженої дитини, яку вона після пологів загорнула у рушник та в пакет, а потім поклала до морозилки.

Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.

9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні. У приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жителька, яка самостійно народила.

Попередньо поліцейські встановили, що 8 лютого близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. Пізніше у неї почалася кровотеча і вона звернулася до лікарні.

Там жінка запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім згодом зізналася, що насправді народила і розповіла, де залишила дитину. Вдома копи виявили тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейський пес знайшов тіло немовляти у вигрібній ямі.