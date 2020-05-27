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    Лікарі повідомили про стан Москаля, якому стало погано у прямому ефірі

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    <span>Геннадію Москалю стало зле під час прямого ефіру</span> - Лікарі повідомили про стан Москаля, якому стало погано у прямому ефірі
    Геннадію Москалю стало зле під час прямого ефіру
    Скріншот з відеозапису

    За словами медика, про інфаркт чи інсульт не йдеться

    У колишнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля стався перепад тиску. Про це повідомило джерело у медзакладі.

    «У нього був перепад тиску», — сказав лікар.

    Зі слів медика, про інфаркт чи інсульт не йдеться.

    Нагадаємо, раніше стало відомо що Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NewsOneНа кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі. 

    «Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано», - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек, закінчивши ефір програми.

    Зі студії, де проходили зйомки, Москаля терміново забрала карета «швидкої».

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