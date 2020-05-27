Лікарі повідомили про стан Москаля, якому стало погано у прямому ефірі



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Геннадію Москалю стало зле під час прямого ефіру Скріншот з відеозапису

За словами медика, про інфаркт чи інсульт не йдеться

У колишнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля стався перепад тиску. Про це повідомило джерело у медзакладі.

«У нього був перепад тиску», — сказав лікар.

Зі слів медика, про інфаркт чи інсульт не йдеться.

Нагадаємо, раніше стало відомо що Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NewsOne. На кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі.

«Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано», - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек, закінчивши ефір програми.

Зі студії, де проходили зйомки, Москаля терміново забрала карета «швидкої».