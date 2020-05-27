Москалю стало зле під час прямого ефіру (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі Скріншот з відеозапису

За попередніми даними, у Москаля різко впав тиск, але лікарям швидкої допомоги вдалося стабілізувати його стан

Голові громадської організації «Народ України проти корупції», колишньому голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю стало зле під час прямого ефіру на телеканалі NewsОne.

Про це свідчить трансляція.

При відповіді на запитання ведучих програми «Український формат» у Москаля підкосилися ноги.

На кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі.

«Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано», - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек, закінчивши ефір програми.

Журналіст телеканалу «Наш» Максим Назаров повідомив у своєму Telegram-каналі, що і ексгубернатора різко впав тиск, але лікарям швидкої допомоги вдалося стабілізувати його стан.

Нагадаємо, 10 травня Москаль звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням розслідувати можливу державну зраду депутата Верховної Ради, голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних Андрія Геруса («Слуга народу»).