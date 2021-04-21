Лише 7% українців за автономію «Л/ДНР», 70% звинувачують Росію в ескалації – опитування

В Україні 45% громадян вважають, що є серйозна загроза щодо нападу Росії

Загалом 64% цілком або скоріше підтримують ідею про вступ України в НАТО

Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо ставлення українського суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі. Отримані дані свідчать, що 64% українців вважає, що на Сході України відбувається війна між Україною та Росією. Про це розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Респонденти з Заходу частіше за інших надавали дану відповідь (77% проти загального показника 64 %), зі Сходу та Півдня – рідше за інших (по 47% проти загального показника 64%).

Водночас надання автономії «Л/ДНР» вважають за потрібне лише 7% респондентів.

Крім того, 70% респондентів головною причиною, яка заважає припиненню війни на Донбасі, відмічають небажання з боку влади Російської Федерації закінчити цей конфлікт.

Також 45% опитуваних вважають, що нарощування сили з боку РФ на кордонах з Україною свідчить про існування реальної та серйозної загрози нападу Росії чи введення російських військ на територію України.

У випадку гіпотетичного підтягування російських військ на кордони та загрозу вторгнення, найкращим рішенням з боку влади України, більше половини опитаних (51%) вважає посилення наших кордонів військовим контингентом, повну мілітаризацію, мобілізацію, активізацію створення територіальної оборони та підготовку до відбиття нападу.

Також у цій ситуації 48% вважає за потрібне шукати партнерів і військової допомоги на Заході, 38% відзначили варіант посилення пошуків дипломатичних шляхів вирішення конфлікту, ініціювання нового переговорного процесу, метою якого має стати посилення тиску на Росію та 23% обрали активізацію переговорних процесів безпосередньо з Росією для пошуку можливих компромісів.

Загалом 64% цілком або скоріше підтримують ідею про вступ України в НАТО, хоча сам вступ респонденти розглядають достатньо скептично і 14% з них вважає, що у найближчий час він є малоймовірним.

Опитування відбувалося 4-19 квітня методом онлайн-опитування через інтерактивну структуровану анкету. Загалом було опитано 1148 респондентів на територіхї всієї України, окрім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 3,5%.