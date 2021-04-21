Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас

Депутат Держдуми РФ Геннадій Зюганов вважає, що треба «боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові»

Свою заяву Зюганов зробив перед зверненням Путіна до федеральних зборів

У Росії заговорили про можливість широкомасштабної війни з Україною. Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що потрібно воювати за Донбас. Про це він заявив в інтерв'ю «Національній службі новин».

За його словами, влада повинна офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

«Я б давно на місці верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій світ, свою батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську «республіку» («ДНР» і «ЛНР», - ред.) - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби», - заявив він.

Разом з тим, він вважає, що Україна нібито не в змозі вести сучасну війну.

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Як відомо, сьогодні опівдні Володимир Путін опівдні виголосить щорічне звернення до федеральних зборів – російського парламенту. Зазвичай це помпезна промова, яка триває близько години. Про що говоритиме Путін – будь-яких анонсів Кремль традиційно не робив, однак головною темою може стати саме Україна. Адже вже майже місяць Росія стягує війська до наших кордонів. Саме під час такого звернення сім років тому Путін попросив парламент дозволити використовувати російські збройні сили в Україні, після чого й сталася анексія Криму, а далі і війна на Донбасі.

Також Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У Росії відповіли на відеозвернення президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна. Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами.

Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Із його відповіді можна зробити висновок, що Росія не готова брати на себе відповідальність за те, що коїть на Донбасі. Його текст – пропаганда ненависті до України.

Додамо, що напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загострення ситуації на Донбасі. При цьому очільник держави розповів, що зараз слід робити українцям. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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