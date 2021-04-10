Лише пʼять областей мають достатній резерв ліжко-місць

В достатній кількості ліжка для хворих є зокрема в Закарпатській та Івано-Франківській областях

Дві області із резервними ліжками нещодавно покинули «червону» зону

Чинні нормативи завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус, залишаються в межах норми лише в пʼяти областях. Про це йдеться у оновлених у суботу, 10 квітня, даних МОЗ.

Нормою є показник не більше 60 на 100 тисяч населення. Показник госпіталізацій не перевищено тільки в Закарпатській (51), Івано-Франківській (58,3) Кіровоградській (40,6), Луганській (59,6) і Херсонській (56,6) областях.

Найвищий рівень госпіталізації в місті Києві (103,7), Житомирській (109,2), Миколаївській (106,9), Хмельницькій (130,9) та Чернігівській (106,8) областях.

Крім того, дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 81,3% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (72,9%), Київській (78,3%), Львівській (75,4%), Миколаївській (73,0%), Одеській (71,3%), Сумській (67,5 %) та Хмельницькій (70,1%) областях.

Нагадаємо, що в столиці України станом на понеділок, 5 квітня, було зайнято 82,5% ліжок для хворих на коронавірус – це найвищий показник в Україні.

Також за добу 9 квітня у Києві підтвердили 1605 випадків коронавірусу, померла 51 людина (найбільша добова кількість із початку пандемії).

Днями Київський міський голова звернувся до Міністерства охорони здоровʼя та Академії медичних наук з вимогою надати доступ до лікування хворих на Covid-19 киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці.

Сьогодні стало відомо, що Івано-Франківська та Закарпатська області покинули «червону» карантинну зону.