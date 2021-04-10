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    Закарпатська область вийшла із «червоної зони»

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    Закарпатська область вийшла із &laquo;червоної зони&raquo; за рішенням&nbsp;Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій&nbsp; - Закарпатська область вийшла із «червоної зони»
    Закарпатська область вийшла із «червоної зони» за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
    Фото: babel.ua

    Із 11 квітня регіон перебуватиме у «жовтому» рівні обмежень

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в суботу вивела Закарпатську область із «червоної» зони епідемічної небезпеки, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

    «За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов у Телеграм-каналі.

    Раніше також Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19, натомість з 11 квітня червоною стає Харківська область.

    Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував, яка область наступною вийде із «червоної зони».

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: міністр лікар Україна хвороби Олег Немчінов
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