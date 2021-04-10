У Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу

У столиці за добу виявлено понад тисячу нових хворих на коронавірус

За добу 9 квітня у Києві підтвердили 1605 випадків коронавірусу, померла 51 людина (найбільша добова кількість із початку пандемії).

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Госпіталізовано за добу 158 хворих на коронавірус і 497 хворих із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали 695 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233) районах.

Серед нових хворих – 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

Загалом з початку пандемії у Києві зафіксовано 175872 випадків Covid-19. Померли від цієї хвороби 3848 людей, одужали 110832.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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