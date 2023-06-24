Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ

Іл-96 Путіна вилетів із Москви на північний захід, свідчать дані з сервісу FlightRadar

Іл-96 Путіна вилетів із Москви на північний захід

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков запевняє, що Володимир Путін наразі перебуває у Кремлі. Про це повідомляє пропагандистська агенція новин «РИА-Новости».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін працює в Кремлі»,– заявив Пєсков.

Заяву Пєсков зробив після того, як уранці низка телеграм-каналів повідомляла, що Путін нібито вилетів на Валдай.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, Іл-96 Путіна вилетів із Москви на північний захід, свідчать дані з сервісу FlightRadar. У районі Твері борт зник із радарів.

Натомість у Мережі шириться інформація, що з Москви виїхав і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У його секретаріаті це також відкидають, мовляв, Медведєв, його помічники і секретаріат нібито перебувають на робочих місцях і виконують свої обов'язки.

За інформацією Flightradar24, з Москви вилетіли також кілька літаків, на яких традиційно переміщається російська верхівка. Крім того, у бік Санкт-Петербурга нібито вирушив і літак з «червоною кнопкою» Путіна — ТУ-214ПУ. Він стартував із Внуково.

Наразі офіційного підтвердження такій інформації немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Буданов запевнив, що це не постанова.