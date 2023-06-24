«Найсерйозніший виклик для Росії»: Міноборони Британії відреагувало на переворот Пригожина

Міноборони Британії: «Лояльність російських сил безпеки, і особливо Росгвардії матиме вирішальне значення»

Велика Британія назвала останні події в Росії, організований головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, «найсерйознішим викликом Росії за останній час». Так про останні події висловилося британське Міноборони. Про це пише Reuters.

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«Найближчим часом лояльність російських сил безпеки, і особливо Росгвардії матиме вирішальне значення для подальшого розвитку цієї кризи», – заявили у відомстві.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив із відеозверненням, в якому звинуватив Пригожина у збройному заколоті та погрожував усім його організаторам покаранням. Глава держави заявив, що віддав необхідні накази Збройним силам Росії та пообіцяв «відстояти країну». Путін закликав бунтівників припинити участь у злочинних діях. Він також закликав тих, кого втягнули в збройний заколот, не робити фатальної помилки.

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Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

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