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Вадим Денисенко Журналіст

Про заяви Пригожина і «переворот» в Росії

glavcom.ua
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Убити Пригожина – це зламати баланс домовленостей еліт. Цього бояться еліти, бо це початок терору

По-перше, залпу Аврори поки ніхто не почув. У Пригожина поки нема ні людей ні зброї, щоб дійти до Москви.

По-друге, Путін стоїть перед найгіршим для нього вибором: він не може змусити обох (і Шойгу і Пригожина) попросити його, щоб він розрулив проблему. Він зараз в ситуації, коли треба вибрати: або один або другий. Це ультиматум, який йому не ставили вже років двадцять. Він не знає, що робити, бо це для нього неприємна реальність, де він грає другорядну роль. А зараз, за його задумом, він грає в карибську кризу-2 і має в ній перемогти США. Путіну не хочеться приймати якісь рішення.

По-третє, вбити Пригожина – це зламати баланс домовленостей еліт. Цього бояться еліти, бо це початок терору. І цього боїться Путін, бо це повний вихід із зони комфорту.

Які рішення може прийняти Путін?

  • ліквідувати Пригожина
  • піти «правовим» шляхом і відкрити провадження проти Пригожина (це вже і зроблено) і чекати.

Чомусь здається, що поки, буде прийняте друге рішення. Проте, хочеться також вірити в креативність Пригожина.

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Джерело
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Теги: росія Сергій Шойгу ПВК Вагнера держпереворот

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