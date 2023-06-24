Про заяви Пригожина і «переворот» в Росії

Убити Пригожина – це зламати баланс домовленостей еліт. Цього бояться еліти, бо це початок терору

По-перше, залпу Аврори поки ніхто не почув. У Пригожина поки нема ні людей ні зброї, щоб дійти до Москви.

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По-друге, Путін стоїть перед найгіршим для нього вибором: він не може змусити обох (і Шойгу і Пригожина) попросити його, щоб він розрулив проблему. Він зараз в ситуації, коли треба вибрати: або один або другий. Це ультиматум, який йому не ставили вже років двадцять. Він не знає, що робити, бо це для нього неприємна реальність, де він грає другорядну роль. А зараз, за його задумом, він грає в карибську кризу-2 і має в ній перемогти США. Путіну не хочеться приймати якісь рішення.

По-третє, вбити Пригожина – це зламати баланс домовленостей еліт. Цього бояться еліти, бо це початок терору. І цього боїться Путін, бо це повний вихід із зони комфорту.

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Які рішення може прийняти Путін?

ліквідувати Пригожина

піти «правовим» шляхом і відкрити провадження проти Пригожина (це вже і зроблено) і чекати.

Чомусь здається, що поки, буде прийняте друге рішення. Проте, хочеться також вірити в креативність Пригожина.