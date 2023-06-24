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«Це не постанова». Буданов прокоментував події в РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Це не постанова». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
Очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Українська розвідка про події в РФ: «Це зустрічний бій правди з неправдою»

Очільник Головного міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які зараз відбуваються в РФ, цілком реальні.

«Я не назву це грою і публіку і навіть фейком. Це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його і не приховують. Чому це так ріжить око? Тому що Пригожин (очільник «Вагнера» – «Главком») впринципі, він каже більшою мірою правду. Міноборони каже більшою мірою неправду. Це зустрічний бій правди з неправдою», – заявив він.

Буданов також переказав висловлювання Пригожина короткою фразою: «подивіться навкрути, це точно не переможна війна».

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Теги: Кирило Буданов розвідка росія ПВК Вагнера

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