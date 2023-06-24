Воєнний переворот у Росії: свита Путіна у паніці, влада скасувала випускні вечірки

У багатьох областях скасовані масові заходи

Проведення випускних вечорів у школах Підмосков'я переноситься на тиждень. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міносвіти регіону.

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Крім того, за даними ЗМІ, спікер Держдуми В'ячеслав Володін переніс візит до В'єтнаму.

Також у багатьох областях скасовані масові заходи.

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Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

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Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.