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    Літак з українськими туристами вилетів з Єгипту до Львова

    Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі
    Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом перебувають у літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів. Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі.
    • Вчора, 22:14
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    Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі

    Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом перебувають у літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів.

    Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

    «Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі. Наступні рейси — до Києва», — написав він.

    Кирилич не уточнив, чи всіх українських туристів забрав літак.

    Раніше стало відомо, що із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристівРейс мала здійснити авіакомпанія YanAir5216.

    За інформацією туроператора JoinUp туристів повернуть двома літаками.

    МЗС Єгипет Львів туризм літак
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