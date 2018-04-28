Літак з українськими туристами вилетів з Єгипту до Львова

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі

Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом перебувають у літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів. Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі.



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Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі

Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом перебувають у літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів.

Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі. Наступні рейси — до Києва», — написав він.

Кирилич не уточнив, чи всіх українських туристів забрав літак.

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 квітня 2018 р.

Раніше стало відомо, що із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристів. Рейс мала здійснити авіакомпанія YanAir5216.

За інформацією туроператора JoinUp туристів повернуть двома літаками.