Літак з українськими туристами вилетів з Єгипту до Львова
- Вчора, 22:14
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Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі
Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом перебувають у літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів.
Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
«Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх — Львів - у повітрі. Наступні рейси — до Києва», — написав він.
Кирилич не уточнив, чи всіх українських туристів забрав літак.
Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 квітня 2018 р.
Раніше стало відомо, що із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристів. Рейс мала здійснити авіакомпанія YanAir5216.
За інформацією туроператора JoinUp туристів повернуть двома літаками.