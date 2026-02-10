«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?

П’ятиразовий володар «Золотого м'яча» напередодні 41-річчя спробував себе в ролі бунтівника
У січні цьогоріч минуло три роки з моменту переходу, либонь, найкращого нападника XXI століття Кріштіану Роналду в аравійський «Аль-Наср». Зірковий португалець став тим піонером, за яким у Саудівську Аравію потягнулися інші зірки першої величини. Алжирець Ріяд Марез, бразилець Неймар, сенегалець Садьйо Мане, француз Карім Бензема та багато інших з’явилися у місцевій Про-Лізі вже після досвідченого бомбардира.
Утім, із коліс стати змінотворцем Роналду не зумів. «Аль-Наср» часів португальського форварда поки виграв лише другорядний Клубний кубок арабських чемпіонів (2023 рік). Реальний прорив окреслився у нинішньому сезоні. На старті кампанії 2025/26 аравійський гранд здобув десять перемог поспіль. Та в кінці року розпочалася темна смуга.
«Аль-Наср» спершу звів унічию поєдинок із «Аль-Іттіфаком», а вже в січні зазнав трьох поразок поспіль. Як наслідок, команда Роналду втратила лідерство в чемпіонаті, пропустивши вперед «Аль-Хіляль». Класики економічної теорії переконані, що криза – час можливостей. Коли ж важкий період у футболі співпадає з трансферним вікном, то шлях до подолання проблем стає очевидним.
Та от біда. Керівництво клубу взимку витрачати багато не збиралося. «Аль-Наср» підписав лише хавбека олімпійської збірної Іраку Хайдіра Абдулкаріма та форварда національної команди Саудівської Аравії Абдуллу аль-Хамдана. Назвати такі трансфери чемпіонськими складно. Проте, ймовірно, Роналду змирився би з таким кадровим підходом аравійського гранда. Та перед трансферним дедлайном над Країною двох святинь, як називають Саудівську Аравію, вибухнула справжня трансферна бомба.
2 лютого 2026 року «Аль-Хіляль» несподівано підписав контракт з іншим володарем «Золотого м’яча» – згаданим раніше Бензема. І ось тут у чашу терпіння Роналду впала остання крапля. По-перше, новий клуб французького форварда в нинішньому сезоні залишається головним конкурентом у боротьбі за титул. По-друге, «Аль-Хіляль» і «Аль-Наср» (а також «Аль-Ахлі» та «Аль-Іттіхад») належать Суверенному фонду Саудівської Аравії. Так португалець отримав підтвердження власній думці – «Аль-Наср» отримує менше фінансової підтримки, ніж його «кузени» з портфеля урядового фонду.
Роналду влаштував бойкот. Він пропустив кілька командних тренувань і не потрапив до заявки на поєдинок із «Аль-Ріядом». Далі більше.
У мережі поповзли чутки про бажання зіркового нападника покинути Близький Схід. Кар’єрними пріоритетами п’ятиразового володаря «Золотого м’яча» назвали повернення до Європи чи переїзд за океан, до аргентинця Ліонеля Мессі в МЛС. А на десерт – геть фантастичний варіант із третім пришестям в англійський «Манчестер Юнайтед».
Аналіз витрат грандів із орбіти Суверенного фонду Саудівської Аравії уявлення Роналду про «фаворитизм» щодо конкурентів підтверджує частково. З літа 2023 року «Аль-Ахлі», «Аль-Іттіхад» і «Аль-Наср» витратили на трансфери приблизно однакові суми. А от «Аль-Хіляль» – справді значно більше. У порівнянні з «Аль-Насром» інший столичний колектив заплатив за купівлю та оренду футболістів майже на чверть мільярда євро більше.
Витрати клубів Суверенного фонду Саудівської Аравії на трансфери у 2023-26 рр.
|
Клуб
|
Літо’23
|
Зима’24
|
Літо’24
|
Зима’25
|
Літо’25
|
Зима’26
|
Разом
|
«Аль-Ахлі»
|183
|0
|51
|59
|77,53
|10
|381,53
|
«Аль-Іттіхад»
|121,37
|5,21
|125,04
|8,50
|74,06
|45
|379,18
|
«Аль-Наср»
|162,80
|1,21
|63,35
|77
|104,97
|0
|409,33
|
«Аль-Хіляль»
|353,10
|
23
|93,95
|9
|101,28
|70,78
|651,11
*дані: Transfermarkt
І хоч за підписанням контракту з Бензема (умовно безкоштовним) стоїть не Суверенний фонд, а небайдужий аравійський багатій, та тенденція очевидна. Надто в перший рік роботи нових тренерів.
Ось і запрошений влітку італійський фахівець Сімоне Індзагі вже витратив на чолі «Аль-Хіляля» понад 170 млн євро. Із іншого боку, нова команда Бензема змагається в Лізі чемпіонів Азії, а колектив Роналду – лише на нижчому рівні турніру. Міжнародний успіх аравійського спорту для тамтешніх функціонерів, імовірно, важливіший.
Звісно, інвестору мало би бути байдуже, який з його кількох клубів зрештою візьме титул. Утім, потенційне чемпіонство «Аль-Хіляля» може надто дорого коштувати Суверенному фонду. Роналду перебрався до Ер-Ріяда не просто грати футбол на схилі кар’єри. Саудівська Аравія прагнула зробити португальця на багато років обличчям для планети не лише місцевого спорту, а й всього королівства. Зокрема, й гедлайнером Чемпіонату світу-2034.
Майбутній Мундіаль, нашпигована зірками футбольна Про-Ліга, Гран-прі Формули-1, боксерські поєдинки за участі Олександра Усика та багато інших спортивних подій – складові «м’якої сили» Саудівської Аравії. На відміну від низки інших диктатур, які спускають нафто- й газодолари на воєнні авантюри, близькосхідна держава неабияк вкладається у покращення власного іміджу. Особливо після кривавого вбивства в 2018 році дисидента Джамаля Хашоггі в аравійському консульстві у Стамбулі. І футболу з не першим, але й не другим найкращим футболістом сучасності на чолі тут відведена провідна роль…
Роналду вже відновив тренування з «Аль-Насром». Імовірно, він таки дограє нинішній сезон задля якісної підготовки до Чемпіонату світу 2026 року. Хоча славнозвісний футбольний інсайдер Фабріціо Романо переконаний, що бойкот ще не закінчився. Майбутнє ж залежатиме від результатів і готовності Суверенного фонду змінити підходи. Ще один рік без чемпіонства та/або відмова виділяти більше на трансфери можуть обернутися достроковим розривом співпраці.
Контракт Роналду-футболіста чинний до літа 2027 року. Проте, подейкують, в ньому прописана клаусула (сума, за яку його будуть зобов’язані відпустити в інший клуб) в розмірі 50 млн євро. Для португальця, статки якого перевищують мільярд, виплатити таку суму навіть самотужки – не проблема. Зате неабиякі труднощі матиме Саудівська Аравія. Втрату такого цінного медіаактиву буде важко перекрити підписанням Мохамеда Салаха з англійського «Ліверпуля». А одвічному конкуренту Роналду Мессі, здається, надто комфортно в американській Флориді, де він грає у місцевій лізі MLS…
Антон Федорців
Коментарі — 0