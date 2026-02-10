«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?

П’ятиразовий володар «Золотого м'яча» напередодні 41-річчя спробував себе в ролі бунтівника

У січні цьогоріч минуло три роки з моменту переходу, либонь, найкращого нападника XXI століття Кріштіану Роналду в аравійський «Аль-Наср». Зірковий португалець став тим піонером, за яким у Саудівську Аравію потягнулися інші зірки першої величини. Алжирець Ріяд Марез, бразилець Неймар, сенегалець Садьйо Мане, француз Карім Бензема та багато інших з’явилися у місцевій Про-Лізі вже після досвідченого бомбардира.

Утім, із коліс стати змінотворцем Роналду не зумів. «Аль-Наср» часів португальського форварда поки виграв лише другорядний Клубний кубок арабських чемпіонів (2023 рік). Реальний прорив окреслився у нинішньому сезоні. На старті кампанії 2025/26 аравійський гранд здобув десять перемог поспіль. Та в кінці року розпочалася темна смуга.

«Аль-Наср» спершу звів унічию поєдинок із «Аль-Іттіфаком», а вже в січні зазнав трьох поразок поспіль. Як наслідок, команда Роналду втратила лідерство в чемпіонаті, пропустивши вперед «Аль-Хіляль». Класики економічної теорії переконані, що криза – час можливостей. Коли ж важкий період у футболі співпадає з трансферним вікном, то шлях до подолання проблем стає очевидним.

Та от біда. Керівництво клубу взимку витрачати багато не збиралося. «Аль-Наср» підписав лише хавбека олімпійської збірної Іраку Хайдіра Абдулкаріма та форварда національної команди Саудівської Аравії Абдуллу аль-Хамдана. Назвати такі трансфери чемпіонськими складно. Проте, ймовірно, Роналду змирився би з таким кадровим підходом аравійського гранда. Та перед трансферним дедлайном над Країною двох святинь, як називають Саудівську Аравію, вибухнула справжня трансферна бомба.

Із Карімом Бензема Кріштіану Роналду тепер по різний бік барикад фото: Reuters

2 лютого 2026 року «Аль-Хіляль» несподівано підписав контракт з іншим володарем «Золотого м’яча» – згаданим раніше Бензема. І ось тут у чашу терпіння Роналду впала остання крапля. По-перше, новий клуб французького форварда в нинішньому сезоні залишається головним конкурентом у боротьбі за титул. По-друге, «Аль-Хіляль» і «Аль-Наср» (а також «Аль-Ахлі» та «Аль-Іттіхад») належать Суверенному фонду Саудівської Аравії. Так португалець отримав підтвердження власній думці – «Аль-Наср» отримує менше фінансової підтримки, ніж його «кузени» з портфеля урядового фонду.

Роналду влаштував бойкот. Він пропустив кілька командних тренувань і не потрапив до заявки на поєдинок із «Аль-Ріядом». Далі більше.

У мережі поповзли чутки про бажання зіркового нападника покинути Близький Схід. Кар’єрними пріоритетами п’ятиразового володаря «Золотого м’яча» назвали повернення до Європи чи переїзд за океан, до аргентинця Ліонеля Мессі в МЛС. А на десерт – геть фантастичний варіант із третім пришестям в англійський «Манчестер Юнайтед».

Аналіз витрат грандів із орбіти Суверенного фонду Саудівської Аравії уявлення Роналду про «фаворитизм» щодо конкурентів підтверджує частково. З літа 2023 року «Аль-Ахлі», «Аль-Іттіхад» і «Аль-Наср» витратили на трансфери приблизно однакові суми. А от «Аль-Хіляль» – справді значно більше. У порівнянні з «Аль-Насром» інший столичний колектив заплатив за купівлю та оренду футболістів майже на чверть мільярда євро більше.

Витрати клубів Суверенного фонду Саудівської Аравії на трансфери у 2023-26 рр.

Клуб Літо’23

(млн.євро) Зима’24

(млн.євро)

Літо’24

(млн.євро)

Зима’25

(млн.євро)

Літо’25

(млн.євро)

Зима’26

(млн.євро)

Разом

(млн.євро)

«Аль-Ахлі» 183 0 51 59 77,53 10 381,53 «Аль-Іттіхад» 121,37 5,21 125,04 8,50 74,06 45 379,18 «Аль-Наср» 162,80 1,21 63,35 77 104,97 0 409,33 «Аль-Хіляль» 353,10 23 93,95 9 101,28 70,78 651,11

*дані: Transfermarkt

І хоч за підписанням контракту з Бензема (умовно безкоштовним) стоїть не Суверенний фонд, а небайдужий аравійський багатій, та тенденція очевидна. Надто в перший рік роботи нових тренерів.

Ось і запрошений влітку італійський фахівець Сімоне Індзагі вже витратив на чолі «Аль-Хіляля» понад 170 млн євро. Із іншого боку, нова команда Бензема змагається в Лізі чемпіонів Азії, а колектив Роналду – лише на нижчому рівні турніру. Міжнародний успіх аравійського спорту для тамтешніх функціонерів, імовірно, важливіший.

Кріштіану Роналду не до вподоби преференції для «Аль-Хіляля» фото: Reuters

Звісно, інвестору мало би бути байдуже, який з його кількох клубів зрештою візьме титул. Утім, потенційне чемпіонство «Аль-Хіляля» може надто дорого коштувати Суверенному фонду. Роналду перебрався до Ер-Ріяда не просто грати футбол на схилі кар’єри. Саудівська Аравія прагнула зробити португальця на багато років обличчям для планети не лише місцевого спорту, а й всього королівства. Зокрема, й гедлайнером Чемпіонату світу-2034.

Майбутній Мундіаль, нашпигована зірками футбольна Про-Ліга, Гран-прі Формули-1, боксерські поєдинки за участі Олександра Усика та багато інших спортивних подій – складові «м’якої сили» Саудівської Аравії. На відміну від низки інших диктатур, які спускають нафто- й газодолари на воєнні авантюри, близькосхідна держава неабияк вкладається у покращення власного іміджу. Особливо після кривавого вбивства в 2018 році дисидента Джамаля Хашоггі в аравійському консульстві у Стамбулі. І футболу з не першим, але й не другим найкращим футболістом сучасності на чолі тут відведена провідна роль…

Роналду вже відновив тренування з «Аль-Насром». Імовірно, він таки дограє нинішній сезон задля якісної підготовки до Чемпіонату світу 2026 року. Хоча славнозвісний футбольний інсайдер Фабріціо Романо переконаний, що бойкот ще не закінчився. Майбутнє ж залежатиме від результатів і готовності Суверенного фонду змінити підходи. Ще один рік без чемпіонства та/або відмова виділяти більше на трансфери можуть обернутися достроковим розривом співпраці.

Контракт Роналду-футболіста чинний до літа 2027 року. Проте, подейкують, в ньому прописана клаусула (сума, за яку його будуть зобов’язані відпустити в інший клуб) в розмірі 50 млн євро. Для португальця, статки якого перевищують мільярд, виплатити таку суму навіть самотужки – не проблема. Зате неабиякі труднощі матиме Саудівська Аравія. Втрату такого цінного медіаактиву буде важко перекрити підписанням Мохамеда Салаха з англійського «Ліверпуля». А одвічному конкуренту Роналду Мессі, здається, надто комфортно в американській Флориді, де він грає у місцевій лізі MLS…

Антон Федорців