«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
Героєм зустріч став форвард киян Матвій Пономаренко
фото: «Динамо»

«Динамо» здобуло перемогу у Житомирі

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» у центральному поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Як проходив матч

Першими у грі відзначилися господарі приблизно в середині першого тайму, однак після перегляду VAR гол Ліндона Еммерлаху було скасовано – результативній атаці передував фол.

На 40-й хвилині господарі поля все ж відкрили рахунок: Олексій Гуцуляк реалізував пенальті. Проте на перерву команди пішли вже за нічийного результату – у компенсований час рахунок зрівняв Матвій Пономаренко.

Саме він став героєм зустрічі. Матвій у другому таймі точним ударом у дальній кут встановив остаточний рахунок – 2:1.

19-й тур УПЛ

Полісся Житомир – Динамо Київ 1:2

  • Голи: Олексій Гуцуляк (пен.), 40 – Матвій Пономаренко, 45+2, 60.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ ФК «Полісся»

