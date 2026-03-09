Шевченко розніс арбітраж у турі Прем'єр-ліги та ініціював розслідування

Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловив невдоволення роботою арбітрів у 19-му турі Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

«Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення», – заявив функціонер.

За його словами, вранці в понеділок УАФ розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету. Асоціація прагне зберегти прозорість усіх процесів. Зокрема, додатково сповістить громадськість про результати перевірок.

Найімовірніше, гнів Шевченка викликали події у центральному поєдинку туру між «Поліссям» із Житомира та київським «Динамо». Суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним ухвалила кілька неоднозначних рішень. Зокрема, після втручання VAR скасувала гол у ворота столичного гранда та не вилучила оборонця киян Крістіана Біловара за грубий фол.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.