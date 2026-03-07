«Епіцентр» із дублем Супряги сенсаційно розгромив «Колос» в УПЛ

Команда Сергія Нагорняка здобула перемогу з великим рахунком у чемпіонаті України

Кам'янець-подільський «Епіцентр» упевнено переграв «Колос» із Ковалівки (4:0) в 19-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Подоляни захопили ініціативу з перших хвилин. У першій третині поєдинку господарі змарнували три моменти. Рохас пробив над воротами, з пострілом Ковальця впорався кіпер, а Себеріо головою не влучив у рамку.

Повів «Епіцентр» на 33-й хвилині. Допоміг подолянам стандарт. Ковалець подав кутовий на ближню стійку, Супряга продовжив передачу далі, а Себеріо відправив м'яч у сітку коліном.

Перед перервою підопічні Нагорняка подвоїли перевагу. Героєм епізоду став Супряга. Перший удар форварда парирував Пахолюк, але український нападник першим встиг на добивання і головою відправив м'яч за лінію.

«Колос» першу гостру нагоду створив аж на старті другого тайму. Це Салабай з меж штрафного пробив над воротами. «Епіцентр» же відповів третім голом – Ніл виніс м'яч подалі, а Супряга виграв силову боротьбу в Козіка, класно розвернувся і переграв голкіпера в ближньому бою.

На цьому подоляни не зупинилися. Не минуло й десяти хвилин, як господарі забили вчетверте. Цього разу Миронюк передачею у штрафний знайшов Ковальця, а ветеран команди в кілька дотиків розібрався з обороною «хліборобів» на чолі з Пахолюком.

Решта ігрового часу перетворилася на формальність – рахунок не змінився. «Епіцентр» із перемогою в активі не покинув зону перехідних матчів (17 очок). Тим часом «Колос» залишився у середині турнірної таблиці УПЛ (28 пунктів).

Нагадаємо, напередодні донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.