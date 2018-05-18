Луценко підписав подання про зняття недоторканності з нардепа Пономарьова

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Олександр Пономарьов

Сарган: нардеп у приміщенні Верховної Ради перешкоджав роботі журналістів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Подання (щодо притягнення до кримінальної відповідальності Пономарьова — ред.) вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України», — повідомила вона.

Сарган зазначила, що цей нардеп у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів кількох інтернет-видань.

«Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України — незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності», — зазначила прес-секретар.

За словами Сарган, факт вчинення правопорущення достатньо повно підтверджується зібраними доказами.Кримінальне провадження розслідувалося ГУ СБУ в м.Києві та області, а прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.