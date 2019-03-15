Луценко порадив Ситнику розібратися зі зрадниками в НАБУ



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НАБУ не вжило заходів до своїх працівників, зазначив Луценко

Матеріали, що свідчать про можливі корупційні зв'язки членів Національного антикорупційного бюро України з фігурантами кримінальних проваджень щодо розкрадань бюджетних коштів, були передані Генеральною прокуратурою України до НАБУ.

«Вони нікуди не зникли. Вони доїхали до НАБУ, були вручені особисто першому заступнику пану Углаві, який наклав свою резолюцію, але після цього не відбулося нічого», - заявив Луценко в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Матеріали містять переписку представників фірми «Оптима« та агента НАБУ і «вищих посадових осіб« цього бюро, які «організовували зустрічі для вирішення питань як конкретних політиків, які проходять по кримінальних провадженнях НАБУ, так і для того, щоб отримати довідку про чистоту фірми «Оптіми» за підписом пана Углави і ще одного детектива».

За словами Луценка, переписка була надана у 2017 році.

«На жаль, мушу констатувати, що НАБУ, розбалувана своїм іміджем найчистішої і найпрофесійнішої служби, не вжило заходів до своїх працівників», - сказав глава ГПУ.

«Це називається покривання честі мундира», - додав він.

Луценко також уточнив, що він не має на меті розв'язати війну з бюро, але керівництво цієї структури має зробити належні висновки із ситуації.

«Це урок, що, на жаль, і в НАБУ є зрадники служби», - пояснив генпрокурор.

«Треба діяти і випалювати їх так само, як це робимо ми», - заявив він.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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Джерело: Gazeta.ua