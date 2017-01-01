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    Саакашвілі загрожує до п’яти років за гратами

    Гончаренко заявив, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко
    Лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій і укритті їх злочинної діяльності, повідомляє Служба безпеки України. За даними відомства, 5 грудня СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання у рамках відповідного кримінального
    • Сьогодні, 11:09
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    Михайло Саакашвілі заитриманий у Києві&nbsp;
    Михайло Саакашвілі заитриманий у Києві 

    Гончаренко заявив, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко

    Лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій і укритті їх злочинної діяльності, повідомляє Служба безпеки України.

    За даними відомства, 5 грудня СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання у рамках відповідного кримінального провадження.

    Правоохоронці, у присутності адвоката Саакашвілі, оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, додали в СБУ. За повідомленням, планується його допит слідчими.

    Стаття, інкримінована Саакашвілі, передбачає позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

    Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко .

    «За моїми даними у ГПУ і СБУ є відомості про фінансування останніх протестних акцій з боку українського олігарха, що нині проживає в Росії, Сергія Курченко», - написав Гончаренко.

     

    Після затримання правоохоронці посадили Саакашвілі в автомобіль, але виїхати з центру Києва, де живе політик, авто не змогло, його заблокували прихильники екс-президента Грузії.

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    Правоохоронці намагалися відтіснити активістів, але безрезультатно.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

    При цьому ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

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