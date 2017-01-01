Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

Всього на акцію 3 грудня планується привезти до столиці 3,5 тисячі мітингувальників, витратять на це понад мільйон гривень

Скільки б не запевняли організатори акцій під Радою під керівництвом невгамовного Михайла Саакашвілі, що їхній протест абсолютно «безкоштовний», як мінімум на організацію автобусів на Київ, виготовлення атрибутики та агітації, кошти необхідні і чималі. В розпорядженні «Главкома» опинився кошторис акції, анонсованої на 3



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Фото: real-vin.com Михайло Саакашвілі

Всього на акцію 3 грудня планується привезти до столиці 3,5 тисячі мітингувальників, витратять на це понад мільйон гривень

Скільки б не запевняли організатори акцій під Радою під керівництвом невгамовного Михайла Саакашвілі, що їхній протест абсолютно «безкоштовний», як мінімум на організацію автобусів на Київ, виготовлення атрибутики та агітації, кошти необхідні і чималі. В розпорядженні «Главкома» опинився кошторис акції, анонсованої на 3 грудня, яку готує «Рух нових сил» та ті, хто йому співчувають.

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Згідно з отриманими даними, у кожній області є відповідальні за підготовку до поїздки на Київ, які забезпечують конкретну кількість мітингарів. Ця кількість різниться щодо кожного регіону: якщо, наприклад, з Житомирської області планується привезти 400 чоловік, то з Кіровоградської – лише півсотні. Також поруч з назвами областей проставлені суми відшкодування за проїзд до столиці.

Нагадаємо, що на цю неділю запланований марш «за імпічмент» від парку Шевченка. Один із соратників Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект «Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, і протестувальники вимагатимуть його прийняти. Судячи з усього, 3 грудня в Києві і регіонах планується провести «народне голосування» за імпічмент, бо організатори планують установити намети з написом «Імпічмент», готують скриньки і бюлетені для голосування. Загалом наметів зі скриньками планується установити півтори сотні, надрукувати бюлетенів – більше трьохсот тисяч, листівок з закликом про недовіру Порошенку – сімсот тисяч, а флаєрів-запрошень на приєднання до протесту – мільйон штук.

Зазначимо, що сьогодні політтехнолог Сергій Гайдай опублікував на Facebook фото білборда, а також палатки, на яких написано лише одне слово «Імпічмент!»

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