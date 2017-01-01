Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців

Під час протистоянь один з чоловіків облив себе бензином та поліз на газову трубу будинку

Під час обшуку силовиками будинку лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі один з його прибічників під будівлею влаштував сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє Еспресо.TV. Під будівлею почалися сутички між правоохоронцями та прибічниками Саакашвілі. Останні заблокували дорогу, щоб не дати проїхати автомобілям



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Під час протистоянь один з чоловіків облив себе бензином та поліз на газову трубу будинку

Під час обшуку силовиками будинку лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі один з його прибічників під будівлею влаштував сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під будівлею почалися сутички між правоохоронцями та прибічниками Саакашвілі. Останні заблокували дорогу, щоб не дати проїхати автомобілям правоохоронців. Біля входу до будинку зібралося від 30 до 50 силовиків, деяки з них мають нашивки СБУ.

Під час протистоянь один з чоловіків облив себе бензином та поліз на газову трубу будинку. Він почав стріляти з невідомого предмета по правоохоронцям. Втім, його зняли з труби та затримали. Ймовірно, його вже відвезли до відділку.

Також телеканали продовжують вести стрім з-під будинку, де проживає Саакашвілі.

Наразі адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик затриманий. Йому вручили підозру.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.



