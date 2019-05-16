Заступник голови АП подав у відставку, – ЗМІ



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Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За даними джерела УНН в Адміністрації президента, Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення

Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в АП.

«Подав заяву на звільнення», - повідомило джерело в АП, коментуючи інформацію про відставку Єлісєєва.

Крім того, в АП не виключають, що заяву невдовзі може задовольнити чинний президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Єлісєєв займався зовнішньою політикою. Його призначили на посаду у липні 2015 року.

Як повідомлялось, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



