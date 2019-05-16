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    Заступник голови АП подав у відставку, – ЗМІ

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    <span>Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв</span> - Заступник голови АП подав у відставку, – ЗМІ
    Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За даними джерела УНН в Адміністрації президента, Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення

    Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в АП.

    «Подав заяву на звільнення», - повідомило джерело в АП, коментуючи інформацію про відставку Єлісєєва.

    Крім того, в АП не виключають, що заяву невдовзі може задовольнити чинний президент України Петро Порошенко.

    Нагадаємо, Єлісєєв займався зовнішньою політикою. Його призначили на посаду у липні 2015 року.

    Як повідомлялось, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

    Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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