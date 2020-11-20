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    Луцькі медики перекрили трасу через зарплатні борги

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    Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи пішохідним переходом кожні п&rsquo;ять хвилин - Луцькі медики перекрили трасу через зарплатні борги
    Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи пішохідним переходом кожні п’ять хвилин

    Медики нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату

    У Луцьку на виїзді з міста близько 20 працівників Волинської обласної психіатричної лікарні №1 перекрили трасу Луцьк - Рівне через зарплатні борги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи пішохідним переходом кожні п’ять хвилин.

    Медики нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату, а також скаржаться на її розмір: отримують, кажуть, близько 4000 гривень.

    «Як ми повинні працювати, у нас так само діти, є потреби, так само комунальні треба платити», ─ кажуть учасники протесту.

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    Водіїв просять за можливості об’їжджати вулицю Рівненську, щоб не ускладнювати рух.

    Як повідомлялося, у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

    Також нагадаємо, що Верховна Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно.

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    Теги: ЗМІ зарплата лікар протест Луцьк
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