Луцькі медики перекрили трасу через зарплатні борги

Медики нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату

У Луцьку на виїзді з міста близько 20 працівників Волинської обласної психіатричної лікарні №1 перекрили трасу Луцьк - Рівне через зарплатні борги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи пішохідним переходом кожні п’ять хвилин.

Медики нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату, а також скаржаться на її розмір: отримують, кажуть, близько 4000 гривень.

«Як ми повинні працювати, у нас так само діти, є потреби, так само комунальні треба платити», ─ кажуть учасники протесту.

Водіїв просять за можливості об’їжджати вулицю Рівненську, щоб не ускладнювати рух.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

Також нагадаємо, що Верховна Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно.



