Лікар-інфекціоніст б'є на сполох: дистанційне лікування Covid-19 скоро всіх нас зведе в могилу

Лікар пояснює, що «стовідсотково впевнено оцінити стан пацієнта телефоном» неможливо

Дистанційне лікування хворих на COVID-19 неефективне та «зведе всіх нас до могил».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні №4 Євген Дубровський після смерті пацієнтки у нього на чергуванні.

Він зазначив, що вона померла за декілька годин. Бо врятувати її було вже неможливо. Адже час був згаяний. Жінка 2 тижні лікувалася вдома. Мала щодня температуру 39 градусів і жодного разу лікар її за цей період не бачив.

«Лише декілька консультацій по телефону. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотики. І знову надважкий стан – сатурація при поступленні 51%. І летальний випадок. Винних не хочу шукати, адже вони є з багатьох сторін. Вся система надання допомоги – єдина велика проблема», – написав Євген Дубровський.

На противагу цьому випадку, лікар навів інший, коли бабусю без жодних симптомів недуги рідні привезли в лікарню тільки тому, що вона живе сама і була налякана, що у неї пневмонія, як сказав лікар по телефону.

«Я не розумію, як стовідсотково впевнено оцінити стан пацієнта по телефону. Хворі постійно накручують себе, видають другорядні скарги за важливі, а про дійсно небезпечні моменти не можуть чітко відповісти. Лікарю на тому кінці дроту теж стає неспокійно. Направляєш на аналізи, а у відповідь постійно чуєш, що на це піде декілька днів. Навіщо мені аналізи через декілька днів? Як швидко реагувати на зміни в стані хворого? Чи є там справжня задишка, чи то просто панічна атака? Чи то вірусна «пневмонія» жене лихоманку, чи вже розвивається ускладнення? Чи треба давати кроворозріджувальні чи краще утриматись?» – розповів Дубровський.

Лікар зазначає, що має деякі ідеї, як це можна хоч трохи зараз поправити, коли дистанційне лікування зазнає повного краху. І закликав надсилати свої пропозиції щодо цього для обговорення.