У «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам

Проблема навіть не в ліжках зараз, а у медиках. Медиків не вистачає, вони відмовляються працювати, – зазначив політик

Гетманцев: Люди звинувачують президента у відсутності доплат, а насправді…

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому більшість лікарень жаліються на недоплату у 300%, яку виділила держава на час пандемії коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев розповів на прикладі Миколаївської області, чому лікарні не отримують виплату.

«Насправді це не є правилом, а всі ці проблеми створені на місцях. У нас є досить показовий приклад: Давид Арахамія був у себе в Миколаївській області, звідки надходили від медиків якоїсь невеликої лікарні скарги, що вони взагалі не отримують доплати у 300%. Але ми ж знаємо, що мають отримувати, бо гроші виділені з держбюджету на область. Арахамія з губернатором спілкуються з головлікарем і виявляється, що він поки вирішив ці гроші не пустити на доплати, а розмістив на депозиті, аби трохи заробити,– не для себе, для лікарні. А люди в цей же час звинувачують президента у відсутності доплат», – зазначив політик.

Крім того, парламентарій пояснив, що на сьогодні виділені гроші, аби збільшити кількість ліжок, які обладнані киснем.

«Це не ШВЛ, це такий досить недорогий захід, але він на сьогодні потрібний. Проблема навіть не в ліжках зараз, а у медиках. Медиків не вистачає, вони відмовляються працювати. Коли я лежав в лікарні у серпні, вже тоді мені скаржилися медики, що їхні колеги відмовляються йти нас лікувати, бо бояться. Це вже більш етичні питання щодо клятви Гіпократа. Але факт у тім, що багато медиків звільняються, бо не хочуть іти лікувати Covid», – наголосив Гетманцев.

Також, політик прокоментував особливу польську програму – залучення до себе лікарів, в тому числі і українських.

«Якщо ми отримуємо сигнал, наші мажоритарники, які практично з усієї України, миттєво їдуть розбиратися. Повірте, таких сигналів небагато, особливо останнім часом – людям виплачуються гроші, я особисто давно не чув про таке. Але грошей, дійсно, на медицину виділяється недостатньо, в цьому проблема. Проблема бідності нашого бюджету, до якої ми йшли 30 років. Очевидно, якби ми медикам сплачували більше (я маю на увазі не лише Covid), вони б нікуди не їхали. А якщо ми передбачаємо лише 4,2% ВВП на фінансування медицини, якщо зарплата кваліфікованого медика за кордоном у рази більша, причина очевидна», – зазначив Гетманцев.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.