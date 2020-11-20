Ляшко назвав суму, необхідну для лікування Covid-хворого

Ведення хворих на коронавірус в Україні коштує приблизно 38 тисяч гривень на людину

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки коштує ведення хворих на коронавірус в Україні. За його словами, це приблизно 38 тисяч гривень на людину.

Про це він сказав в ефірі ток–шоу «Право на владу».

Він підкреслив, що ця сума без урахування тих, хто перебуває в реанімації.

«Якщо ми зараз говоримо в середньому скільки коштує ведення хворих це приблизно 38 тисяч гривень. Це не враховуючи хворих, які перебувають в реанімації, бо там набагато тяжче», – розповів Ляшко.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

Нагадаємо, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.