Lufthansa Group відрапортувала про рекордну кількість перевезених пасажирів

Авіакомпанії Lufthansa Group за рік перевезли 130 мільйонів пасажирів

У 2017 році авіакомпанії Lufthansa Group перевезли рекордну кількість пасажирів - 130 мільйонів чоловік. У грудні пасажиропотік групи авіакомпаній склав 9,3 млн, що на 19,9% більше, ніж в грудні 2016-го, повідомляє ЦТС з посиланням на статистичні дані європейського перевізника. «Авіакомпанії Lufthansa Group перевезли за 2017 рік рекордне



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Авіакомпанії Lufthansa Group за рік перевезли 130 мільйонів пасажирів

У 2017 році авіакомпанії Lufthansa Group перевезли рекордну кількість пасажирів - 130 мільйонів чоловік.

У грудні пасажиропотік групи авіакомпаній склав 9,3 млн, що на 19,9% більше, ніж в грудні 2016-го, повідомляє ЦТС з посиланням на статистичні дані європейського перевізника.

«Авіакомпанії Lufthansa Group перевезли за 2017 рік рекордне число пасажирів - близько 130 мільйонів чоловік - і виконали 1,1 мільйона рейсів. Коефіцієнт завантаження пасажирських крісел залишився на рекордно високому рівні і склав 80,9%», - говориться в звіті перевізників.

Уточнюється, що авіакомпанії, що виконують рейси з вузлових аеропортів, в число яких входять Lufthansa German Airlines, SWISS і Austrian Airlines, перевезли в грудні в цілому 7 мільйонів пасажирів, що на 7,4% більше в порівнянні з 2016 роком. Сумарно за підсумками року пасажиропотік в цій категорії склав 97,4 мільйона пасажирів, що на 6,8% більше, ніж в 2016 році. Коефіцієнт завантаження крісел також виріс за цей період на 2,1% до 81,1%. Найбільша кількість з них - 66,2 млн - скористалися послугами авіакомпанії Lufthansa German Airlines.

Що стосується перельотів point-to-point, їх в минулому році здійснювали авіакомпанії Eurowings (включаючи Germanwings) і Brussels Airlines. Минулого місяця вони перевезли близько 2,4 мільйона пасажирів. При цьому 2,1 мільйона мандрівників були пасажирами коротких рейсів, а 251 тисячі - далекомагістральних. Таким чином, у порівнянні з попереднім роком зростання склало 80,3%. За весь 2017 рік їх послугами скористалися в цілому 32,6 мільйона пасажирів, що на 77% більше в порівнянні з 2016 роком.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року друга за розміром авіакомпанія Німеччини Air Berlin припинила польоти.