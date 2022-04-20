Луганщина: правоохоронці розповіли, як регіон пережив ще одну добу війни

у Луганській області мешканці скаржаться правоохоронцям на обстріли та мародерів

Російські військові обстрілювали область із реактивних систем залпового вогню

Лише за минулу добу російські війська 20 разів обстріляли Луганщини, у регіоні є загиблі та поранені мирні мешканці. Про це повідомили у поліції Луганської області.

Російські військові обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну, Лисичанськ, Попасну, Гірське, Золоте та Новодружеськ.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також об’єкти цивільної інфраструктури та життєзабезпечення у містах Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінна.

Окрім пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів зареєстровано повідомлення за трьома фактами колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях області. Зареєстровано 7 повідомлень про зникнення громадян та повідомлення за двома фактами мародерства. За всіма фактами триває перевірка.

Нагадаємо, у вівторок, 19 квітня, стало відомо, що на Луганщині військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу.

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, але вугілля поки ще тліє.