Луганщина: військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу
Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. але вугілля поки ще тліє
У Новодружеську Луганської області російські окупанти обстріляли шахту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Він розповів, що у шахту влучив російський снаряд. Через це сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.
«На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання і загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежу локалізували», − написав Гайдай.
Очільник Луганської ОВА також розповів про ситуацію в інших населених пунктах регіону.
За його словами, у Лисичанську надзвичайники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.
А у Кремінній внаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли у п’ятьох будинках.
Нагадаємо, кількома днями раніше окупанти обстріляли спорткомплекс і житлові будинки у Луганській області.
Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання семи житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.