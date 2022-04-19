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    Луганщина: військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу

    На Луганщині від обстрілів окупантів постраждала шахта - Луганщина: військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу
    На Луганщині від обстрілів окупантів постраждала шахта
    фото: Сергій Гайдай / Telegram

    Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. але вугілля поки ще тліє

    У Новодружеську Луганської області російські окупанти обстріляли шахту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

    Він розповів, що у шахту влучив російський снаряд. Через це сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.

    «На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання і загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежу локалізували», − написав Гайдай.

    Очільник Луганської ОВА також розповів про ситуацію в інших населених пунктах регіону.

    За його словами, у Лисичанську надзвичайники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.

    А у Кремінній внаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли у п’ятьох будинках.

    Нагадаємо, кількома днями раніше окупанти обстріляли спорткомплекс і житлові будинки у Луганській області.

    Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання семи житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.

    Теги: росія Луганщина вугілля війна обстріл рятувальники
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    Луганщина: військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу