Луганщина: військові РФ обстріляли шахту та спричинили пожежу

На Луганщині від обстрілів окупантів постраждала шахта

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. але вугілля поки ще тліє

У Новодружеську Луганської області російські окупанти обстріляли шахту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він розповів, що у шахту влучив російський снаряд. Через це сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.

«На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання і загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежу локалізували», − написав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА також розповів про ситуацію в інших населених пунктах регіону.

За його словами, у Лисичанську надзвичайники ліквідували загоряння у двох приватних будинках.

А у Кремінній внаслідок ворожих обстрілів пожежі виникли у п’ятьох будинках.

Нагадаємо, кількома днями раніше окупанти обстріляли спорткомплекс і житлові будинки у Луганській області.

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання семи житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.