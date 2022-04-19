Луганщина: окупанти нещадно руйнують житлові будинки (фото)

Рашисти стріляють по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди

Найбільше руйнувань за учора від рук рашистів зазнала Кремінна на Луганщині. Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту.

Російські окупанти зруйнували в Кремінній інфраструктуру і ще шість будинків, а по Луганській області таких нових пошкоджень житлових будівель зафіксовано 12 за минулу добу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум'ям - пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання», - повідомив глава ОВА.

Гайдай підкреслює, що рашисти стріляли по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди.

Крім того, в Рубіжному окупанти при обстрілі поцілили в квартиру. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки власника житла вдалося врятувати, але у нього численні осколкові поранення.

«Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три - у Лисичанську. Поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати в безпечне місце та евакуювати людей», - розповів глава ОВА.

Учора, 18 квітня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники взяли під контроль Кремінну, що у Луганській області. Нагадаємо, що російська армія увійшла до Кремінної сьогодні вранці. У місті одразу зав'язалися вуличні бої.

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Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії. Про це повідомляється в офіційному Twitter міністерства.

«Міністерство оборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пообіцяли й надалі надавати допомогу Україні.

«Боротьба українців за свою країну все ще триває, відтак Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн. Раніше повідомлялося, що Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.