Луганська поліція перевіряє факт підкупу виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одному з виборчих округів створили структуру підкупу виборців

У Луганській області правоохоронці перевіряють факт можливого підкупу виборців на одному з округів народного депутата.

Про це в Facebook повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

Правоохоронці дізналися про ймовірне створення структури підкупу виборців на одному з округів народного депутата. Про це їм вдалося дізнатися з місцевої інтернет-газети під час моніторингу інтернету.

Поліція зареєструвала факт та проводить перевірку. За її результатами правоохоронці ухвалять рішення щодо можливого притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у всіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані та номери телефонів. На пакетах цукру в 5 кг в різних округах написано імена кандидатів від «команди Шахова» і «Нашого краю».