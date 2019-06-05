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    Луганська поліція перевіряє факт підкупу виборців

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    Луганська поліція перевіряє факт підкупу виборців

    На одному з виборчих округів створили структуру підкупу виборців

    У Луганській області правоохоронці перевіряють факт можливого підкупу виборців на одному з округів народного депутата.

    Про це в Facebook повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

    Правоохоронці дізналися про ймовірне створення структури підкупу виборців на одному з округів народного депутата. Про це їм вдалося дізнатися з місцевої інтернет-газети під час моніторингу інтернету.

    Поліція зареєструвала факт та проводить перевірку. За її результатами правоохоронці ухвалять рішення щодо можливого притягнення винних до відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що у всіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані та номери телефонів. На пакетах цукру в 5 кг в різних округах написано імена кандидатів від «команди Шахова» і «Нашого краю».

    вибори Луганщина Facebook поліція
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