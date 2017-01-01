Луганські бойовики заявили про спробу замаху на ватажка «ДНР» Захарченка

Частина затриманих на окупованому Донбасі «диверсантів» нібито намагалася вбити Захарченка

В окупованому Луганську розповіли про нібито попереджену спробу ліквідувати ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Про це заявив «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет, передає сепаратистський сайт «Луганський інформаційний центр». За словами Корнета, ліквідацію Захарченка готували



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Олександр Захарченко

Частина затриманих на окупованому Донбасі «диверсантів» нібито намагалася вбити Захарченка

В окупованому Луганську розповіли про нібито попереджену спробу ліквідувати ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Про це заявив «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет, передає сепаратистський сайт «Луганський інформаційний центр».

За словами Корнета, ліквідацію Захарченка готували «диверсанти», які нібито причетні до вбивства начальника «управління народної міліції ЛНР» Олега Анащенка.

«Частину групи диверсантів, яку ми не змогли затримати, донецькі колеги допомогли нам, затримали їх на території Донецька вже, до речі, при спробі здійснення вбивства Олександра Захарченка», - повідомив Корнет.

Нагадаємо, в лютому 2017 року в окупованому Луганську вибухнуло авто з головою «управління народної міліції ЛНР» Олегом Анащенком, який від отриманих поранень загинув на місці. Пізніше в «ЛНР» заявили про затримання нібито «українських диверсантів» за підозрою у вбивстві Анащенка. На допитах затримані заявили про свою причетність до підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.