Білорусь почала купувати норвезьку нафту замість російської



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Норвезький танкер Breiviken із 80 тис. тонн нафти має прибути до Клайпеди 22 січня

Нафту доправлятимуть із Норвегії до Білорусі через норвезький порт Клайпеда

Білоруська нафтова компанія замовила партію норвезької нафти, яку видобувають на родовищі Johan Sverdrup.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нафту доправлятимуть із Норвегії до Білорусі через норвезький порт Клайпеда. Норвезький танкер Breiviken із 80 тис. тонн нафти має прибути до Клайпеди 22 січня, звідки нафту доправлять до Новополоцького НПЗ залізницею.

За попередніми даними, після отримання першої партії нафти Білорусь планує продовжити переговори про подальші постачання.

Водночас білоруські ЗМІ зазначають, що постачання нафти з Клайпеди залізницею коштуватиме близько $20 за тонну, що значно дорожче за транспортування нафтопроводами.

Білорусь почала купувати нафту в Норвегії після розбіжностей із Росією щодо ціни, через які РФ у січні припинила постачання нафти до Білорусі.

Республіка до останнього намагалася домовитися про постачання російської нафти після 1 січня 2020 року, але безрезультатно. У результаті 31 грудня 2019 року президент Олександр Лукашенко розпорядився шукати нафту в іншому місці. У тому числі йшлося про залізничні поставки з балтійських портів і реверсі по одній або двом ниткам нафтопроводу «Дружба». Напередодні можливість такого реверсу з технічної точки зору спростувала Польща. Причиною проблем у переговорах став російський податковий маневр, через який вартість нафти для Білорусі буде підвищуватися. Одночасно з цим Москва хоче зберегти премії своїм нафтовим компаніям, про які домовилися в 2011 році. У зв'язку з цим, вважають в Білорусі, купувати російську нафту їм доведеться за цінами вище світових.

Нагадаємо, Білорусь направила Україні пропозицію про закупівлю нафти.