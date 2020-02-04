Тиждень тому в Білорусі «зникли» директори усіх цукрових заводів. Лукашенко пояснив, що відбувається



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лукашенко зазначив, що інші подробиці «цукрової справи» незабаром надасть КДБ Білорусі

Керівники всіх чотирьох цукрових заводів Білорусі були затримані через те, що продавали цукор в Росію за заниженою ціною і отримували за це хабарі. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише агентство БелТА.

«Такого в Білорусі ще не було. Вони створили в Москві «прокладку» — торговий дім. Поставили туди своїх. Із заводів за викидними цінами продавали торговому дому білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарами віддавали директорам заводів», — цитує білоруського президента видання.

Лукашенко зазначив, що інші подробиці незабаром надасть КДБ Білорусі.

Директори чотирьох цукрових заводів пропали в кінці січня. Для затримання двох із них в небі над Польщею розгорнули літак авіакомпанії «Белавіа», який летів до Німеччини. Tut.by з посиланням на джерела повідомляв, що керівників заводів підозрюють в корупції.

Росія вважається основним імпортером білоруського цукру. Білорусь продає в Росію 90% всього цукру.

Згодом ЗМІ повідомили, що затримання правоохоронними органами Білорусі керівників всіх цукрових заводів республіки пов’язані з шахрайськими схемами поставок продукції в Росію.