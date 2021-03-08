Опозиційний білоруський канал розмістив фільм про маєтки Лукашенка

Палац Незалежності в Мінську також фактично перебуває у власності Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі приватизував не тільки державні резиденції, але і Палац незалежності у Мінську

Фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам керівника Білорусі Олександра Лукашенка, зʼявився сьогодні на популярному опозиційному ресурсі.

Telegram-канал Nexta, який став широко відомий під час протестних акцій у Білорусі, близько тижня не оновлювався. Однак 8 березня на ньому з’явився допис про те, що Nexta весь цей час готував прем’єру фільму про багатства Лукашенка.

Головна думка розслідування Nexta – в тому, що Лукашенко фактично приватизував численні державні резиденції Білорусі, включаючи розкішний Палац незалежності, а також використовує в особистих цілях авто- і авіатранспорт, призначений для президента країни.

Крім того, Лукашенко приймає дорогі подарунки і забезпечує ексклюзивні умови ведення бізнесу для низки іноземних підприємців – як стверджують творці фільму, з корупційними цілями. Зокрема, у фільмі був згаданий російський підприємець Михайло Гуцерієв.

Сам Лукашенко заявляє, що у нього немає ніяких багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. «У мене є «палац». По-моєму, 7 на 8 – будиночок, де я виріс з матір’ю. Ось це мій «палац», – заявляв Лукашенко минулого тижня.

Раніше повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Також стало відомо про те, що Слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича. Крім того, в Мінську затриманий адміністратор трьох протестних Telegram-каналів.