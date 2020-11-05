Прем'єр Швеції пішов на карантин через коронавірус

У нас все добре, симптомів немає, - написав у соцмережі Стефан Левен

Людина з оточення Стефана Левена контактувала з хворим на коронавірус

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен пішов на карантин тому, що людина з його оточення контактувала з хворим на коронавірус. Про це Левен написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у нього на даний момент симптомів захворювання немає. На самоізоляції він перебуває разом з дружиною.

«У нас все добре, симптомів немає. Згідно з рекомендаціями медичного закладу, ми проведемо тести на Covid-19 при першій можливості», – повідомив Левен.

При цьому він зазначив, що поки не отримає результати тесту на коронавірус він буде працювати дистанційно.

Як повідомлялося 4 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто захворів на Covid-19.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.