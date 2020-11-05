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    Прем'єр Швеції пішов на карантин через коронавірус

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    У нас все добре, симптомів немає, - написав у соцмережі Стефан Левен - Прем'єр Швеції пішов на карантин через коронавірус
    У нас все добре, симптомів немає, - написав у соцмережі Стефан Левен

    Людина з оточення Стефана Левена контактувала з хворим на коронавірус

    Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен пішов на карантин тому, що людина з його оточення контактувала з хворим на коронавірус. Про це Левен написав на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, у нього на даний момент симптомів захворювання немає. На самоізоляції він перебуває разом з дружиною.

    «У нас все добре, симптомів немає. Згідно з рекомендаціями медичного закладу, ми проведемо тести на Covid-19 при першій можливості», – повідомив Левен.

    При цьому він зазначив, що поки не отримає результати тесту на коронавірус він буде працювати дистанційно.

    Як повідомлялося 4 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто захворів на Covid-19.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Швеція міністр Facebook карантин ВООЗ коронавірус
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