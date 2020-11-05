Угорщина ввела додаткові обмеження на в’їзд до країни через комендантську годину

Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення

Додаткові обмеження введені через комендантську годину, що діє з 1.00 до 6.00

Угорщині оголосила про додаткові обмеження на в’їзд через введення комендантської години з 1:00 до 6:00 за київським часом. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі.

На території Угорщини з 1:00 до 6:00 (за київським часом) в'їзд буде дозволено винятково особам, які прямують:

до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;

до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

«Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини», – зазначили прикордонники.

У прикордонній службі нагадали, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Як повідомлялося, з 4 листопада в Угорщині ввели комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

До слова, у світі станом на ранок 5 листопада підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.