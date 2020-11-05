Уряд Камбоджі пішов на самоізоляцію

Прем'єр-міністр Камбоджі Гун Сен буде на ізоляції 14 днів, незважаючи на негативний Covid-тест

Таке рішення було прийнято після зустрічі з МЗС Угорщини в день, коли він отримав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні, 5 листопада, прем'єр-міністр Камбоджі Гун Сен і чотири міністри пішли на карантин. Про це повідомляє Associated Press.

Гун Сен повідомив, що у нього негативний результат тесту. Однак він буде залишатись на карантині протягом 14 днів. Також Міністерство охорони здоров'я Камбоджі повідомило, що всі 628 осіб, які були залучені в прийомі угорської делегації, мають негативні тести, але повинні піти на карантин на два тижні.

Нагадаємо, у понеділок Сіярто отримав негативний результат тесту перед від'їздом з Угорщини, його тест був негативний і в Камбоджі. У вівторок він відвідав Гун Сена і провів окремі зустрічі з міністром закордонних справ Прак Сохонном та міністрами торгівлі та сільського господарства.

Того ж дня Сіярто відправився до Бангкока (Таїланд), де після прибуття отримав позитивний результат тесту. Він був поміщений у карантин перед від'їздом до Угорщини, і всі його зустрічі в Бангкоку були скасовані.

Нагадаємо, що в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.