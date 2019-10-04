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    Зеленський запропонував Лукашенку спільно організувати Олімпіаду

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    Зеленський запропонував Лукашенку спільно організувати Олімпіаду

    Про це повідомив білоруський президент під час візиту до України

    Володимир Зеленський запропонував Олександру Лукашенку спільну організацію Олімпіади Україною та Білоруссю. Про це повідомив глава сусідньої держави під час візиту до України.

    «Вважаю, наші країни могли б спільно поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію українського президента, який пропонує спільно подумати, чи не замахнутися нам на Олімпіаду. Для двох країн це під силу», - передає слова Лукашенка БЕЛТА.

    Раніше Лукашенко вже заявляв, що Білорусь може провести літню Олімпіаду спільно з Росією чи Україною. 

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
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