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    Лукашенко вперше за три роки відвідає країну ЄС

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко вперше за три роки відвідає країну ЄС
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Президент Білорусі здійснить офіційний візит до Австрії, який триватиме з 11 по 12 листопада

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше із 2016 року відвідає країну Євросоюзу, здійснивши офіційний візит до Австрії. 

    Відзначається, що довгий час візити Лукашенка у країни Євросоюзу були неможливі через особисті санкції, які діяли щодо нього.

    Однак на тлі потепління відносин із ЄС у 2016 році, викликаних, зокрема, позицією Мінська щодо врегулювання конфлікту на сході України, Брюссель зняв із Білорусі практично всі санкції.

    Після зняття заходів Лукашенка кілька разів запрошували в ЄС на різні заходи, проте візити не відбулися.

    Раніше Лукашенко заявив, що після закінчення президентського терміну волів би стати ректором «деякого із закладів».

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко Брюссель президент
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