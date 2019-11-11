Лукашенко вперше за три роки відвідає країну ЄС



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі здійснить офіційний візит до Австрії, який триватиме з 11 по 12 листопада

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше із 2016 року відвідає країну Євросоюзу, здійснивши офіційний візит до Австрії.

Відзначається, що довгий час візити Лукашенка у країни Євросоюзу були неможливі через особисті санкції, які діяли щодо нього.

Однак на тлі потепління відносин із ЄС у 2016 році, викликаних, зокрема, позицією Мінська щодо врегулювання конфлікту на сході України, Брюссель зняв із Білорусі практично всі санкції.

Після зняття заходів Лукашенка кілька разів запрошували в ЄС на різні заходи, проте візити не відбулися.

Раніше Лукашенко заявив, що після закінчення президентського терміну волів би стати ректором «деякого із закладів».