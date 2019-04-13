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    У світі

    ЄС виключив із санкційного списку дев’ять соратників Януковича – німецьке ЗМІ

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    ЄС виключив із санкційного списку дев’ять соратників Януковича – німецьке ЗМІ

    Прізвищ українців, яких вивели з-під санкцій не називають, а причиною називають недостатність доказів

    Європейський союз виключив дев'ять осіб з санкційного списку, який стосується війни на Донбасі. Про це повідомляє німецьке видання WELT з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх дій.

    Скасування каральних заходів стосується дев'яти українців, близьких до екс-президента України Віктора Януковича.

    "Введення каральних заходів стосовно дев'яти українців, близьких до президента Віктора Януковича у 2014 році, довелося скасувати, головним чином через недостатні докази", - пише видання.

    Повідомляється, що, згідно з європейськими законами, приватні особи і організації можуть подати до суду і оскаржити введення проти них санкцій. Однак не всі такі позови задовольняються. Так, наприклад, санкції проти російського пропагандиста Дмитра Кисельова залишилися в силі, зазначає видання.

    В останній раз Євросоюз продовжував санкції проти РФ у грудні 2018 року до 31 липня 2019. Після введення проти росіян за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки санкційний список Євросоюзу за порушення територіальної цілісності України складається зі 170 осіб і 44 компаній.

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