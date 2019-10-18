Лукашенко розповів, чим займеться після президентства
Олександр Лукашенко заявив, що хотів би бути ректором деякого із закладів і займатися викладацькою діяльністю
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після закінчення президентського терміну волів би стати ректором «деякого із закладів».
Про це він сказав під час свого виступу на зустрічі в Академії управління, пише агентство «Белта».
Лукашенко все ж зазначив, що він не може «сам себе призначити перед відходом». У зв'язку з цим він висловив свою готовність до компромісу у вигляді викладацької діяльності.
«Це те, що я сприймаю», - сказав він.
На закінчення він зазначив, що в майбутньому він буде частіше влаштовувати бесіди зі студентами, сказавши, що раз на два місяці точно буде у студентів, в аудиторіях.
«Хоч як кажи «молодь – майбутнє», але студенти - це основа будь-якої держави. Вони визначатимуть його обличчя», - підкреслив він.
Нагадаємо, два тижні тому Лукашенко вперше зустрівся із Зеленським. Переговори президентів пройшли в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі.