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    У світі

    Лукашенко розповів, чим займеться після президентства

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко розповів, чим займеться після президентства
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Олександр Лукашенко заявив, що хотів би бути ректором деякого із закладів і займатися викладацькою діяльністю

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після закінчення президентського терміну волів би стати ректором «деякого із закладів».

    Про це він сказав під час свого виступу на зустрічі в Академії управління, пише агентство «Белта».

    Лукашенко все ж зазначив, що він не може «сам себе призначити перед відходом». У зв'язку з цим він висловив свою готовність до компромісу у вигляді викладацької діяльності.

    «Це те, що я сприймаю», - сказав він.

    На закінчення він зазначив, що в майбутньому він буде частіше влаштовувати бесіди зі студентами, сказавши, що раз на два місяці точно буде у студентів, в аудиторіях.

    «Хоч як кажи «молодь – майбутнє», але студенти - це основа будь-якої держави. Вони визначатимуть його обличчя», - підкреслив він.

    Нагадаємо, два тижні тому Лукашенко вперше зустрівся із Зеленським. Переговори президентів пройшли в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі.

    Білорусь Олександр Лукашенко студенти президент молодь
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